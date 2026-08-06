Marielle Zannie, la primera integrante confirmada del elenco de La Granja VIP

TV Azteca confirmó el 5 de agosto que la creadora de contenido Marielle Zannie será la primera integrante oficial del elenco de la segunda temporada de La Granja VIP. Con 25 años, Zannie regresa al programa como host digital, puesto que ya desempeñó en la edición anterior, donde entrevistaba a los participantes eliminados, generaba contenido detrás de cámaras y mantenía la conversación en redes sociales.
El anuncio se realizó en el matutino Venga la Alegría, donde la producción declaró: “Ella ya conoce el camino… y está lista para volver”. La estrategia de lanzar la nueva temporada el 6 de septiembre, simultáneamente en TV Azteca y Disney Plus, busca competir directamente con La Casa de los Famosos México, que sigue al aire.
Zannie construyó su comunidad en TikTok e Instagram con videos de entretenimiento, cultura pop, humor y análisis de reality shows. Su estilo directo y su facilidad para interactuar con la audiencia joven la posicionaron como una de las creadoras de contenido de farándula más activas en México, lo que facilitó su paso a la televisión abierta.
Como host digital, Zannie será el enlace entre el reality y los seguidores digitales, realizando transmisiones en vivo, entrevistas a eliminados, reacciones y contenido exclusivo detrás de cámaras, con foco en la audiencia juvenil.
El programa también adelantó pistas sobre el primer granjero, insinuando que será un boxeador, información que será revelada el 6 de agosto en Venga la Alegría. Mientras tanto, circulan listas extraoficiales de posibles concursantes, pero la producción no ha confirmado a ninguno.
Adal Ramones, presentador de la primera edición, ha insinuado su regreso como conductor en pantalla, mientras que la continuidad de Kristal Silva y del panel de Linet Puente y Ferka aún está por confirmar.