Marielle Zannie, la primera integrante confirmada del elenco de La Granja VIP

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La creadora de contenido Marielle Zannie, de 25 años, fue anunciada el 5 de agosto como la primera integrante del nuevo reality de TV Azteca, retomando su rol de host digital para la segunda temporada de La Granja VIP, que se estrena el 6 de septiembre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 01:50 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:35 AM.