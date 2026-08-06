Martha Figueroa confirma que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se dieron un break

...

La conductora de Hoy, Martha Figueroa, declaró en su canal de YouTube que la pareja está en un receso, aunque no confirmó una ruptura definitiva.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 09:37 AM.