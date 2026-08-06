Martha Figueroa confirma que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se dieron un break

La conductora de espectáculos de Hoy, Martha Figueroa, confirmó que José Eduardo Derbez y Paola Dalay se encuentran en un "break" después de varios días de rumores sobre una supuesta tercera persona que habría provocado su separación.
En un video publicado en su canal de YouTube, la periodista explicó que, según la información que maneja, la pareja decidió tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación. "A lo mejor eso les da tiempo para pensar si vuelven, si no vuelven, qué hacemos", señaló Figueroa, quien aclaró que desconoce los motivos exactos del receso.
Los rumores surgieron tras la publicación de un polémico video de José Eduardo Derbez, en el que se mostraba a Paola Dalay, y la supuesta eliminación de fotos de la pareja en sus redes sociales. Además, la cuenta de Instagram Chamonic insinuó la existencia de una tercera persona, posiblemente la mixóloga que aparece en el programa Mixologando junto al hijo de Eugenio Derbez.
Hasta el momento, ni José Eduardo ni Paola han emitido declaraciones oficiales. Las publicaciones recientes de ambos en redes sociales se limitan a imágenes de proyectos profesionales, sin aludir a la situación sentimental.
Otros personajes del medio, como la actriz Victoria Ruffo y el cantante Paul Stanley, también han sido citados en la conversación, pero sus comentarios no aportan claridad sobre la posible ruptura.
En conclusión, la información disponible indica que la pareja está en un receso temporal y no se ha confirmado una separación definitiva. Los seguidores deberán esperar una declaración oficial de los involucrados para conocer el desenlace de esta historia.