Hollywood llega al Vaticano: McConaughey y Camila Alves conocen al Papa León XIV

El miércoles 5 de agosto, Matthew McConaughey, de 56 años, y su esposa Camila Alves, de 43, fueron recibidos por el Papa León XIV en la audiencia general celebrada en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. La foto del actor estrechando la mano del Sumo Pontífice y de Camila posando a su lado se difundió rápidamente en redes y medios internacionales.
El encuentro se dio en el marco de una prolongada visita de la pareja a Italia, donde McConaughey está rodando la producción de Netflix “Positano”. La serie, anunciada en diciembre de 2025, cuenta con Zoe Saldaña como coprotagonista y narra la historia de un ladrón de joyas, interpretado por el propio McConaughey, que decide ayudar a una misteriosa mujer en un audaz golpe.
La visita al Vaticano subraya la relación de McConaughey con la fe cristiana, tema que ha abordado en su libro de poemas y ensayos “Poems & Prayers”, publicado en septiembre de 2025. En el pódcast “Making Space” con Hoda Kotb, el actor confesó haber atravesado periodos de agnosticismo antes de regresar a Dios, describiendo la fe como un apoyo tanto en momentos difíciles como en los de éxito.
Camila Alves, modelo, empresaria y filántropa de origen brasileño‑estadounidense, también ha participado en eventos de la temporada italiana, como el desfile Alta Moda de Dolce & Gabbana en Sicilia el 14 de julio, donde compartió imágenes en sus redes sociales.
Casados desde 2012 y padres de tres hijos —Levi (18), Vida (16) y Livingston (13)—, la pareja dirige la Just Keep Livin Foundation, una organización que promueve hábitos de vida saludables entre adolescentes. En el plano profesional, McConaughey regresará a los cines el 14 de agosto con “The Rivals of Amziah King”, después de su participación en “The Lost Bus” de Apple TV.