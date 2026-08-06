Hollywood llega al Vaticano: McConaughey y Camila Alves conocen al Papa León XIV

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El actor ganador del Oscar y su esposa brasileña‑estadounidense estrecharon la mano del pontífice durante la audiencia general del 5 de agosto, en medio de una estancia italiana vinculada a la filmación de la nueva serie de Netflix “Positano”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 02:00 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:37 AM.