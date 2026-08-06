Redes sociales reviven las polémicas de Pérez Hilton tras su hospitalización por crisis mental

El popular bloguero de espectáculos Pérez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., fue ingresado de emergencia en un hospital de Miami el miércoles 5 de agosto después de autolesionarse durante una transmisión en TikTok. Las autoridades locales lo retuvieron bajo la Ley Baker, que permite una internación involuntaria de hasta 72 horas para evaluar a personas que representan un riesgo para sí mismas.
La noticia se viralizó rápidamente en X, TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios comenzaron a rememorar la etapa más controvertida del bloguero. Durante la década de 2000, Pérez Hilton alcanzó notoriedad por publicar fotos manipuladas con dibujos de Paint, rumores y comentarios ofensivos sobre figuras como Britney Spears, Lindsay Lohan, Lady Gaga, Miley Cyrus y otras celebridades que atravesaban crisis personales, adicciones o problemas de salud mental.
Entre los casos más recordados se encuentran:
Expertos en salud mental reiteraron la importancia de abordar la situación con empatía y evitar la revictimización, subrayando que la Ley Baker busca proteger a personas en crisis y que la exposición pública puede agravar su estado.