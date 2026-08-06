Redes sociales reviven las polémicas de Pérez Hilton tras su hospitalización por crisis mental

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El creador de contenido Mario Armando Lavandeira Jr., conocido como Pérez Hilton, fue internado de urgencia en Miami bajo la Ley Baker. Internautas recordaron sus burlas a celebridades y debatieron si su situación actual es un “karma” o una cuestión de salud que merece respeto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 09:24 AM.