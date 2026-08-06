Steff Loaiza revela petición de reembolso de un donante del GoFundMe de su madre

La influencer mexicana Steff Loaiza, conocida por su actividad en redes sociales y por ser hermana de la cantante Kimberly Loaiza, volvió a ser el centro de la discusión pública al revelar que uno de los donantes de la campaña de GoFundMe destinada a cubrir los gastos hospitalarios de su madre, Mary Martínez, ha exigido el reembolso de su aporte.
En junio del año pasado, la familia Loaiza lanzó una colecta en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar 6 millones de pesos, cifra necesaria para costear la internación de la madre en una clínica privada y atender una crisis de salud que la había dejado en estado crítico. La campaña recibió el apoyo masivo de seguidores, otros creadores de contenido, influencers y artistas de la industria musical, logrando superar la meta establecida.
Sin embargo, en una reciente publicación, Steff anunció que uno de los benefactores que había contribuido con una suma de 3.7 millones de pesos ahora solicita la devolución del dinero. La creadora aseguró que está dispuesta a devolver el monto, pero advirtió que el proceso le tomará tiempo, pues necesita volver a recaudar la cantidad.
“Sí, le regresaré el dinero, solo que me voy a tardar. Son 3.7 millones de pesos, me voy a tardar”, manifestó Loaiza, pidiendo a su comunidad paciencia y empatía mientras atraviesa el duelo por la pérdida de su madre.
Hasta el momento, la identidad del donante no ha sido revelada. Sin embargo, en redes sociales circulan especulaciones que apuntan a figuras como la cantante Kenia Os o el cantante JOP, integrante de Fuerza Regida, aunque no se ha confirmado ninguna de estas hipótesis.
Steff también solicitó respeto hacia su intimidad y la de su familia, indicando que no está preparada para atender solicitudes de fotos o encuentros casuales en la calle, dado que el fallecimiento de su madre sigue siendo una herida reciente.
La situación pone de relieve los retos que enfrentan las campañas de crowdfunding cuando se trata de donaciones de gran magnitud y la responsabilidad que recae tanto en los organizadores como en los benefactores para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.