Steff Loaiza revela petición de reembolso de un donante del GoFundMe de su madre

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La creadora de contenido Steff Loaiza informó que uno de los benefactores que aportó 3.7 millones de pesos al fondo para gastos médicos de su madre, Mary Martínez, solicita la devolución del dinero, generando una nueva polémica tras la exitosa campaña que recaudó 6 millones de pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 04:15 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 02:15 PM.