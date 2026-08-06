Hijo de Yahir explota por acoso tras LCDLFMX: "Me graban sin mi permiso"

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El joven de 27 años, hijo del cantante Yahir, expuso en Instagram el hostigamiento que ha sufrido en Hermosillo desde que su padre ingresó al reality, señalando que el problema radica en la falta de consentimiento al ser grabado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 12:30 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 11:15 AM.