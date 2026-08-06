Hijo de Yahir explota por acoso tras LCDLFMX: "Me graban sin mi permiso"

Tristán Othón, hijo mayor del cantante Yahir, rompió el silencio y denunció en su cuenta de Instagram el acoso que ha recibido en las calles de la ciudad desde que su padre se convirtió en participante de La Casa de los Famosos México 2026. El joven, de 27 años, explicó que la molestia no proviene de los acercamientos o las fotos, sino de la forma en que algunas personas lo filman sin su permiso.
En un video publicado en sus historias, Tristán relató un episodio reciente ocurrido dentro de una farmacia, donde una mujer comenzó a grabarlo con su celular sin solicitar su consentimiento. Ante la invasión, el joven sacó su propio teléfono y la grabó a ella, logrando capturar el momento antes de que la mujer abandonara el establecimiento.
El cantante señaló que este incidente se suma a una serie de situaciones similares que se han repetido en distintos puntos de Hermosillo desde el domingo 26 de julio, fecha en que su padre ingresó al reality. Según Tristán, el acoso se ha intensificado a medida que la exposición mediática de Yahir ha crecido.
Tristán Othón, quien ha intentado mantener un perfil alejado de los reflectores, vive en la capital sonorense y se describe a sí mismo como un “pueblo chiquito” donde solía transitar con tranquilidad. A pesar de su vínculo familiar, ha buscado forjar su propio camino, dedicándose a la venta de aguacates y estudiando una carrera de composición musical.
En el pasado, el joven enfrentó problemas de adicción que lo alejaron de su familia, los cuales afirma haber superado. También generó polémica al incursionar brevemente en la plataforma OnlyFans y al hacer declaraciones públicas sobre conflictos con su padre. Sin embargo, su objetivo actual es construir una vida independiente, alejada del mundo artístico de Yahir.
El llamado de Tristán a respetar la privacidad y el consentimiento al ser grabado ha resonado entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo a través de comentarios y mensajes de aliento.