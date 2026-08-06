La Wanders Lover acusa a Gustavo Adolfo Infante de hipocresía y expone nuevo conflicto con Ana Show

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La creadora de contenido Yared Licona, conocida como La Wanders Lover, rompe el silencio y denuncia al conductor Gustavo Adolfo Infante por insultos y doble rasero, al mismo tiempo que detalla la agresión física ocurrida el 1 de agosto con la comediante Ana Show en Santa Catarina, NL.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/08/2026 05:15 PM.
En Espectáculos y editada el 06/08/2026 02:29 PM.