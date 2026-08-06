La Wanders Lover acusa a Gustavo Adolfo Infante de hipocresía y expone nuevo conflicto con Ana Show

La Wanders Lover (Yared Licona) lanzó un video en Instagram donde acusa al conductor Gustavo Adolfo Infante de hipocresía. En el mensaje, la influencer reprocha al periodista haberla llamado “ridícula” y “atractivito”, y de haberla tratado con desdén mientras, simultáneamente, el programa le solicita entrevistas de forma insistente.
Según Licona, Infante la trataba cordialmente cuando colaboraba con el comediante “JJ”, pero cambió de actitud al asociarse con Platanito, a quien el conductor mantiene una enemistad que ella desconocía. La creadora de contenido califica al conductor de “pinch… tú” en respuesta a los insultos que le dirigió.
El conflicto se intensificó tras la pelea entre La Wanders Lover y la comediante Ana Show, ocurrida el sábado 1 de agosto en las afueras de La Casa de Óscar Burgos, en Santa Catarina, Nuevo León, al término del espectáculo “Guerra de Chistes”. Testigos relataron que la discusión surgió por comentarios de La Wanders Lover sobre la supuesta falta de talento de Ana Show, lo que desencadenó gritos, insultos y empujones. Otros comediantes, incluido Radamés de Jesús, intervinieron para separar a las partes.
Licona asegura que logró subir a su vehículo sin recibir golpes, aunque su hermana resultó lesionada durante el altercado. Tras la difusión de los videos, la influencer anunció que tomará acciones legales contra Ana Show.
La Wanders Lover concluye que su carrera no depende del apoyo de Infante ni de los medios de espectáculos, sino del respaldo de su público, y reitera que no permanecerá callada ante lo que considera ataques injustificados.