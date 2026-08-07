Adiós a William Orbit: el productor que cambió el sonido de Madonna y el pop mundial

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El productor británico William Orbit murió el 23 de julio de 2026 a los 69 años en su domicilio de Londres. Sus familiares confirmaron el deceso el 7 de agosto, pero no revelaron la causa, que sigue sin conocerse.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 11:05 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 11:12 AM.