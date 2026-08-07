Adiós a William Orbit: el productor que cambió el sonido de Madonna y el pop mundial

El mundo del espectáculo internacional está de luto tras la muerte de William Orbit, uno de los productores más influyentes de las últimas cinco décadas. El artista, cuyo nombre real es William Mark Wainwright, falleció el 23 de julio de 2026 a los 69 años en su residencia de Londres, según confirmó su familia el 7 de agosto a través de redes sociales.
En el comunicado oficial, la familia y amigos expresaron su profunda tristeza y pidieron respeto a la privacidad de los seres queridos durante este difícil momento. No se dieron detalles sobre la causa del fallecimiento; los familiares optaron por no divulgar información médica alguna.
Orbit, nacido el 15 de diciembre de 1956 en Shoreditch, Londres, inició su carrera musical en 1980 al fundar el grupo Torch Song. Desde entonces, se consolidó como productor de referencia, trabajando con artistas de la talla de Madonna, U2, Britney Spears, Robbie Williams, Blur, No Doubt, Prince, Depeche Mode, The Cure y Cocteau Twins, entre muchos otros.
Su producción más emblemática, Ray of Light de Madonna, marcó un hito al fusionar ambient, techno y sintetizadores analógicos, redefiniendo el sonido pop de los años noventa. A lo largo de más de 40 años, Orbit dejó su huella en álbumes de Beth Orton, Katie Melua, Pink y numerosos proyectos que siguen resonando en la industria.
Tras la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y agradecimiento por su legado musical. Figuras del mundo del espectáculo y fanáticos de todo el planeta rindieron homenaje a su talento, creatividad y amabilidad.
Hasta el momento, la causa exacta del fallecimiento de William Orbit permanece sin confirmarse, y la familia ha solicitado que se respete su intimidad mientras se procesa la pérdida.