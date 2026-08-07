Cynthia Klitbo revela una mala relación con Bárbara Torres y genera polémica en LCDF4

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La actriz Cynthia Klitbo, concursante de La Casa de los Famosos México 4, confirmó que mantiene una relación tensa con Bárbara Torres, a raíz de una experiencia laboral conflictiva en la serie peruana Junta de vecinos. Sus declaraciones avivaron el debate en redes sociales sobre la convivencia dentro del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:38 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 07:16 AM.