Cynthia Klitbo revela una mala relación con Bárbara Torres y genera polémica en LCDF4

La Casa de los Famosos México 4 volvió a ser foco de atención tras la intervención de la actriz Cynthia Klitbo, quien reveló que mantiene una mala relación con la ex‑concursante Bárbara Torres, participante de la primera temporada del programa.
Durante una conversación con los demás habitantes de la casa, Klitbo explicó que la enemistad se originó cuando ambas trabajaron juntas en la serie peruana Junta de vecinos. Según la actriz, la convivencia durante las grabaciones fue "complicada" y los desacuerdos surgieron en el set, lo que provocó un distanciamiento que persiste hasta la fecha.
La actriz, conocida por interpretar a villanas icónicas en telenovelas, también aprovechó la oportunidad para criticar la forma en que Torres había justificado su comportamiento en la primera edición del reality, lo que encendió aún más la polémica.
Las declaraciones de Klitbo no tardaron en generar reacciones encontradas en redes sociales. Por un lado, usuarios respaldaron su sinceridad y señalaron que otras personas del medio también habrían tenido experiencias similares con Torres. Por otro, algunos críticos advirtieron que reavivar un conflicto del pasado podría crear una nueva controversia dentro y fuera del programa.
El episodio, disponible en Las Estrellas, Canal 5 y 24/7 a través de ViX, ha puesto de relieve la tensión que pueden generar los antecedentes laborales entre los participantes de un reality, recordando que la convivencia bajo los reflectores no siempre está exenta de fricciones.