Detienen a joven que atacó con palo de golf la sede de YG Entertainment en Seúl

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Una mujer de unos 20 años fue arrestada por la policía surcoreana tras golpear la entrada de la agencia de BLACKPINK con un palo de golf. El hecho, ocurrido el 6 de agosto, se dio en medio de la polémica por el limitado evento del décimo aniversario del grupo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 04:30 PM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 01:21 PM.