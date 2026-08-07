Detienen a joven que atacó con palo de golf la sede de YG Entertainment en Seúl

La policía del distrito de Mapo detuvo a una joven de aproximadamente 20 años después de que, en la noche del jueves 6 de agosto, atacara la entrada principal de la sede de YG Entertainment, la compañía detrás de BLACKPINK, con un palo de golf. El incidente, captado por un testigo y difundido en redes sociales, mostró a la mujer golpear repetidamente las puertas de vidrio del edificio ubicado en Hapjeong‑dong, hasta que un transeúnte intervino y la autoridad llegó para ponerla bajo custodia.
Según informó The Korea Herald, la detención se realizó alrededor de las 21:00 h. Un portavoz de YG confirmó el hecho, pero se abstuvo de revelar la identidad de la agresora o los motivos que la llevaron a actuar de esa forma. La investigación policial sigue abierta y se busca determinar si el ataque está vinculado al descontento de algunos fans con los preparativos del décimo aniversario de BLACKPINK.
El anuncio del aniversario, programado para el 8 de agosto, había generado controversia porque el evento “meet‑and‑greet” se limitaría a 40 personas y solo estaría disponible para suscriptores que adquirieran su acceso antes del 31 de julio. Además, la participación de las cuatro integrantes (Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa) no estaba garantizada, lo que provocó críticas en el fandom que consideró insuficiente la celebración frente a los estándares habituales en el K‑pop.
Ante la presión, YG confirmó posteriormente que las cuatro integrantes asistirán al encuentro, aunque la polémica persiste. Hasta el momento, la policía no ha indicado si la agresora es fanática del grupo, aunque la teoría de una protesta motivada por la insatisfacción de los seguidores es la más difundida en redes sociales.
El caso pone de relieve la creciente tensión entre las agencias de entretenimiento y sus seguidores, quienes esperan celebraciones a la altura de la trayectoria de sus artistas. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las posibles sanciones para la responsable del vandalismo.