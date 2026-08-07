Ernesto Laguardia revela cómo una charla con David Lynch lo llevó a actuar en Dune

...

En el programa “La Casa de los Famosos México 2026”, el actor Ernesto Laguardia recordó cómo, por casualidad, conoció al director David Lynch en los Estudios Churubusco y obtuvo un papel en la adaptación cinematográfica de la novela de Frank Herbert.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:41 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 08:28 AM.