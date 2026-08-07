Pepillo y Martha no se guardan nada: tunden a Cynthia Klitbo y critican el look de Karina Torres

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A una semana del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, Martha Figueroa y Pepillo Origel lanzaron fuertes críticas contra Cynthia Klitbo y Karina Torres, señalando su actitud autoritaria y la presencia de tatuajes que, según ellos, no encajan en el programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:24 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 06:57 AM.