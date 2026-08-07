Pepillo y Martha no se guardan nada: tunden a Cynthia Klitbo y critican el look de Karina Torres

Los comentarios surgieron durante el programa "Con permiso" de Martha Figueroa y Pepillo Origel, donde ambos señalaron que la conducta de Cynthia Klitbo y Karina Torres está generando tensiones entre los concursantes.
Figueroa, colaboradora de Hoy, describió a Klitbo como una "mamá de todos" que impone su visión de orden y limpieza, mientras que Origel añadió que la actitud de la actriz se percibe como autoritaria y poco colaborativa. Ambos coincidieron en que la dinámica del reality se está viendo afectada por esas actitudes.
En cuanto a Karina Torres, la crítica se centró en sus tatuajes. Pepillo Origel declaró: "La que enseña es la de los tatuajes. No me gusta", insinuando que su imagen no corresponde al perfil que el programa busca proyectar. La observación provocó un amplio debate en redes sociales sobre la aceptación de la estética corporal en la televisión mexicana.
Las reacciones del público fueron mixtas: algunos usuarios defendieron a Klitbo y Torres, argumentando que la diversidad de estilos y personalidades enriquece el reality; otros respaldaron la postura de Figueroa y Origel, señalando que la convivencia en la casa requiere respeto y armonía.
Hasta el momento, ni el equipo de producción de La Casa de los Famosos México 2026 ni las propias participantes han emitido una respuesta oficial a las críticas.