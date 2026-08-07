Fiscalía de Jalisco: al menos tres personas participaron en el feminicidio de Valeria Márquez

La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, perpetrado el 13 de mayo de 2025, habría sido ejecutado por al menos tres individuos, y no solo por el único detenido hasta la fecha.
El fiscal estatal Salvador González de los Santos detalló que la carpeta de investigación, compuesta por nueve tomos y más de 350 páginas, incluye el análisis de más de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados, así como un “análisis de sábana” de comunicaciones para localizar a los sospechosos. La investigación tomó 14 meses para lograr la primera detención, pues fue necesario consolidar pruebas y obtener autorizaciones judiciales que garantizaran su validez legal.
Las detenciones más recientes fueron las de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder criminal de la célula Los Rs del CJNG, el 30 de julio, y de Iván Martín “N”, presunto coautor material, el 1 de agosto. El fiscal aclaró que ambos arrestos fueron independientes, aunque compartieron información de inteligencia y coincidieron en el tiempo. Iván Martín “N” está vinculado a proceso y se encuentra interno en el penal de Puente Grande.
Según la investigación, Iván Martín “N” habría participado mediante uno de los dos vehículos usados en el ataque: un sedán blanco que acompañó a la motocicleta con la que llegó el agresor disfrazado de repartidor. Aún no se ha determinado si conducía el automóvil o lo hacía de copiloto.
En cuanto a las mujeres cercanas a la víctima, Vivian de la Torre (amiga) y Érika “N” (empleada del salón), la Fiscalía las mantiene como testigos, aunque advierte que su condición podría cambiar si surgen pruebas que las involucren. Ambas fueron señaladas en redes sociales por su presunta participación indirecta en los hechos.
Paralelamente, la investigación federal apunta a la misma estructura criminal. El secretario de la SSPC, Omar García Harfuch, reveló que Francisco Álvarez Solorio, hijo de “El R1”, mantuvo una relación sentimental con Valeria Márquez, la amenazó y solicitó a su padre ordenar el feminicidio. “El R1” enfrenta cargos por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, posesión de metanfetamina y está vinculado al homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La carpeta sigue abierta y las autoridades continúan trabajando para identificar y detener a todos los involucrados en este caso que ha conmocionado a la opinión pública nacional.