Fiscalía de Jalisco: al menos tres personas participaron en el feminicidio de Valeria Márquez

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La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que, además del detenido Ramón Ángel Álvarez Ayala (alias “El R1”), al menos dos personas más, entre ellas Iván Martín “N”, habrían participado en el feminicidio de Valeria Márquez ocurrido el 13 de mayo de 2025 en Zapopan.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:42 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 08:33 AM.