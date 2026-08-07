“La intocable”: Gema Garoa queda bajo fuego por comentarios que encendieron redes

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Tras una polémica conversación privada con Ese Pérez y supuestos ataques a la influencer Karina Torres, la actriz Gema Garoa se ha convertido en una de las principales tendencias en redes sociales. Los espectadores cuestionan su comportamiento dentro del reality y la producción evalúa posibles sanciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 09:00 AM.