“La intocable”: Gema Garoa queda bajo fuego por comentarios que encendieron redes

La controversia estalló el pasado jueves 6 de agosto en el cuarto Ibiza de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) cuando Gema Garoa y el concursante Ese Pérez decidieron tomar un descanso antes de la gala y se acomodaron en una cama. Durante la charla, el influencer llamó a Karina Torres para que los acompañara, pero Gema intervino de inmediato, pidiéndole que la dejara en paz.
El incidente no solo generó sospechas sobre una posible alianza entre Gema y Karina, sino que también despertó la ira de los espectadores, quienes percibieron la intervención como un ataque directo a la influencer. La situación se intensificó cuando Gema hizo referencia al proceso de eliminación, señalando que tanto ella como el creador de contenido árabe Masad Al‑Tamimi estaban en la placa de nominados, mientras que Karina Torres pertenece a la misma agencia de representantes que Al‑Tamimi.
Hasta el momento, ni la agencia ni los involucrados han confirmado ni desmentido los rumores de una supuesta alianza dentro del programa. Sin embargo, lo que más alarmó al público fueron las declaraciones de Gema sobre sus “amistades” dentro del reality. Ese Pérez intentó desviar el tema, bromeando sobre haber votado en contra de ella en procesos de nominación anteriores, pero también reveló que sus “intocables” en la competencia son ella, Aldo Rendón, Karina Torres y Luis Chaparro.
Esta revelación alimentó la percepción de favoritismo y manipulación del juego, provocando una ola de críticas en redes sociales bajo los hashtags #gemagaroa, #karinatorres y #lacasadelosfamosos. Los seguidores de LCDLFM demandan transparencia y sanciones, argumentando que el comportamiento de Gema vulnera la ética del programa y afecta la dinámica competitiva.
Ante la creciente presión, la producción de LCDLFM aún no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas indican que se están revisando las imágenes y testimonios para determinar si procede una sanción que podría incluir la expulsión del reality.
En conclusión, la posible cancelación de Gema Garoa responde a una combinación de factores: la percepción de agresión contra una compañera, la sospecha de alianzas estratégicas y la falta de claridad en sus declaraciones sobre el juego. El desenlace dependerá de la decisión de la producción y del peso que la audiencia continúe otorgando a la polémica.