“Yanet es gomita premium”: Gomita reacciona al inesperado duelo de parecidos en redes

Gomita rompió el silencio ante la creciente tendencia de comparar su rostro con el de Yanet García durante la transmisión de La Casa de los Famosos México 2026. En un video publicado en TikTok, la creadora de contenido expresó su incomodidad al ser señalada como el punto de referencia de los usuarios que buscan similitudes faciales entre la ex Chica del Clima, el hermano Lapizito y ella misma.
El fenómeno comenzó cuando imágenes de Yanet sin maquillaje circularon en redes sociales, provocando que miles de internautas destacaran rasgos como la sonrisa amplia, la forma de los ojos y la estructura facial. Comentarios como “Separados al nacer” y “Ya sólo falta que Gomita entre a la casa” se volvieron virales, alimentando una discusión que incluyó también a los hermanos Ordaz Campos.
En su intervención, Gomita declaró: “Hablemos de esto. Ah, [quejido] Yanet es gomita premium… ¿Por qué son así? Claro que no, miren, ella está superbonita, la verdad”. Añadió con humor: “Ay, agárrense a otra, ¿por qué me agarran a mí?”. Con esas palabras buscó desviar la atención de la comparación y resaltar la belleza de Yanet, al tiempo que defendía su propia imagen.
El video obtuvo rápidamente cientos de miles de reproducciones y generó una avalancha de respuestas. Usuarios como Hazucita comentaron “Gomita tú eres muy bella también”, mientras ismua confirmó la percepción con un simple “Sí, CONFIRMO”. Otros internautas, como magdalenacarrilloemi32, señalaron la posible relación geográfica al mencionar “Y las dos de Monterrey, ¿cierto? Si se parecen”. Por su parte, isabela_00006 alentó a Gomita a no minimizar su propia apariencia: “Tú estás super bonita y te ves bien guapa. No te hagas menos muñeca”.
Las reacciones dividieron a la audiencia entre quienes celebran el parecido y quienes defienden la singularidad de cada figura. El debate también tocó temas más amplios, como la presión que la exposición diaria en realities ejerce sobre la imagen de los participantes y la rapidez con que los usuarios construyen narrativas de belleza y pertenencia.
En conclusión, la respuesta de Gomita no solo puso de relieve la sensibilidad de los famosos ante comparaciones superficiales, sino que también reveló cómo las plataformas digitales convierten cualquier rasgo físico en objeto de discusión pública, alimentando una cultura de comparaciones que trasciende el mero entretenimiento televisivo.