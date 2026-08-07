“Yanet es gomita premium”: Gomita reacciona al inesperado duelo de parecidos en redes

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Tras la difusión de imágenes sin maquillaje de Yanet García en el reality, la internauta Gomita lanzó un video en TikTok donde cuestiona por qué la comparan con la ex Chica del Clima, defendiendo la belleza de ambas y generando una nueva ola de comentarios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 08:55 AM.