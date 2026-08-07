Imelda Tuñón se retira de La granja VIP 2026 por recomendación legal

...

La viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, no formará parte del reality La granja VIP 2026 de TV Azteca, tras recibir el consejo de sus abogados ante tres procesos judiciales en curso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:22 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 06:52 AM.