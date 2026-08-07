Imelda Tuñón se retira de La granja VIP 2026 por recomendación legal

Imelda Tuñón ha confirmado su ausencia en la nueva temporada de La granja VIP 2026, programa de TV Azteca que se estrenará el 6 de septiembre. La decisión se tomó después de que su equipo legal le recomendara no participar, dado que la artista enfrenta tres procesos judiciales: dos contra José Manuel Figueroa y uno contra Maribel Guardia.
El anuncio se dio a conocer a través del periodista Ernesto Buitrón, quien informó en el programa de Maxine Woodside que la producción había mantenido varias reuniones con la cantante, pero que la viuda de Julián Figueroa decidió retirarse por indicación de sus abogados. Según Buitrón, la medida busca evitar que la controversia legal se traslade al escenario televisivo y genere mayores complicaciones para la artista.
Fuentes cercanas a la producción de La granja VIP confirmaron que, aunque Imelda había sido incluida en listas filtradas de posibles participantes, su nombre fue eliminado de la nómina definitiva. El programa, que combina convivencia 24/7 y pruebas de resistencia, había generado expectativas de alta audiencia al contar con la presencia de una figura tan polémica.
Gabo Cuevas, conductor de un programa de YouTube especializado en farándula, señaló que la productora había reservado una cuota de renta y permiso para Imelda, anticipando una posible salida anticipada. Sin embargo, la artista no ha emitido pronunciamiento oficial al respecto.
El caso subraya la importancia de la asesoría legal en el mundo del espectáculo, donde la exposición mediática puede influir en el desarrollo de procesos judiciales. Los abogados de Imelda han recomendado que la cantante se mantenga alejada de cualquier proyecto que pueda intensificar la cobertura mediática de sus litigios.
Mientras tanto, la producción de La granja VIP avanza con la confirmación de otros participantes, entre ellos el host digital Malleza, y se prepara para el estreno próximo.