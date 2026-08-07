Drama en LCDLFM: Memo Schutz podría dejar la casa tras cirugía de emergencia de su hijo

Memo Schutz, uno de los concursantes más populares de La Casa de los Famosos México 2026, ha generado una ola de reacciones en redes sociales después de anunciar que su hijo será operado de urgencia por un problema de vesícula. La noticia, divulgada por el propio participante en una transmisión en vivo, ha llevado a muchos seguidores a solicitar su salida del programa para que pueda estar con su familia.
En Twitter, TikTok y Facebook, los usuarios han utilizado hashtags como #SalidaMemoSchutz y #ApoyoAMemo. Algunos piden que la producción le permita ausentarse para acompañar a su familia, mientras que otros temen que su permanencia pueda afectar la dinámica del reality.
#SalidaMemoSchutz
#ApoyoAMemo