Drama en LCDLFM: Memo Schutz podría dejar la casa tras cirugía de emergencia de su hijo

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Los internautas exigen que Memo Schutz sea liberado del reality mientras su hijo se somete a una operación de vesícula; la producción no ha confirmado su salida, pero el participante ha sido visto llorando en la casa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 04:03 PM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 01:17 PM.