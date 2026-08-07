La actriz Minnie Driver sufre accidente en Francia y enfrenta una dura recuperación

La actriz británica Minnie Driver, famosa por su papel de Princess Jane en la serie de Netflix “Emily en París”, sufrió un grave accidente automovilístico mientras transitaba por una carretera rural de Francia junto a un amigo. En un video publicado desde su casa en Londres, la intérprete explicó que otro vehículo ingresó a una intersección sin detenerse, impactando de costado el coche en el que viajaban.
Driver describió el momento del choque como “intenso” y señaló que, pese a la fuerza del impacto, el vehículo y sus sistemas de seguridad –especialmente las bolsas de aire– les permitieron salir con vida, aunque “no caminando, sino arrastrándonos”. Aseguró que la culpa del accidente no recayó sobre ella y agradeció al conductor de una camioneta que se detuvo para auxiliarlos antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Tras el siniestro, la actriz reveló que sufrió un esguince cervical, lo que le obligó a usar un collarín durante su recuperación. Según el Hospital Angeles Health System, este tipo de lesión se produce por un movimiento brusco que supera el rango normal de los ligamentos del cuello, y su tratamiento suele incluir reposo, analgésicos y fisioterapia, con una recuperación estimada entre cuatro y seis semanas.
Driver confesó que pasó varios días en estado de shock, reviviendo mentalmente el accidente y llorando con frecuencia. “Mi mente no deja de revivir el accidente, lo cual es muy duro, pero parece ser una parte necesaria del proceso. Llorar también me hace sentir bien y me ayuda”, manifestó.
La actriz, que debutó en el cine con “Círculo de amigos” y alcanzó reconocimiento internacional por “Mente indomable”, también ha prestado su voz a Jane en “Tarzán” y ha participado en “El fantasma de la ópera”. Actualmente se encuentra en Londres, donde continúa su recuperación mientras agradece el apoyo recibido por sus seguidores.