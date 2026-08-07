La actriz Minnie Driver sufre accidente en Francia y enfrenta una dura recuperación

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La actriz británica, conocida por “Emily en París”, relató en redes sociales el fuerte choque que sufrió en una carretera rural francesa, describiendo el impacto, sus lesiones y el proceso de recuperación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 11:31 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 11:58 AM.