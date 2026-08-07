Netflix confirma el desarrollo de 'Son como Niños 3' con Adam Sandler y el elenco original

Netflix dio luz verde a ‘Son como Niños 3’ (título original Grown Ups 3) como parte de su alianza continua con Adam Sandler. La comedia, que se ha convertido en una de las más populares de la última década, retomará a la mayoría del elenco que encabezó las dos primeras entregas.
La película será dirigida por Kyle Newacheck, conocido por su trabajo en Workaholics, mientras que el guion quedará a cargo del propio Sandler y su colaborador de larga data Tim Herlihy. Aunque Netflix no ha revelado una fecha exacta de estreno, fuentes indican que el rodaje ya comenzó en Nueva Jersey y que la cinta llegará al catálogo de la plataforma en 2027.
En las primeras imágenes del set aparecen Chris Rock, Kevin James, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek, Maria Bello y Maya Rudolph. Se suman al reparto Julie Bowen, Deon Cole y Bailee Madison, ampliando la química del grupo.
Según los reportes, la trama se desarrollará varios años después de los eventos de las películas anteriores, cuando los hijos de los protagonistas ya son adultos. El grupo emprenderá un viaje por Europa, visitando Francia e Italia, y enfrentará una nueva aventura que reflejará la transición a una etapa distinta de sus vidas.
El fallecimiento de Cameron Boyce (quien interpretó al hijo de Lenny Feder) en 2019 aún no ha sido abordado oficialmente por Netflix, por lo que se desconoce cómo la historia incorporará su ausencia.
Con la confirmación de esta tercera entrega, los seguidores de la saga pueden esperar la vuelta del humor característico de Sandler y la camaradería que ha definido a la franquicia desde su inicio.