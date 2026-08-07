Netflix confirma el desarrollo de 'Son como Niños 3' con Adam Sandler y el elenco original

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Netflix anunció oficialmente la producción de la tercera entrega de la franquicia 'Son como Niños', dirigida por Kyle Newacheck y escrita por Adam Sandler y Tim Herlihy, con rodaje iniciado en Nueva Jersey y estreno previsto para 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:43 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 08:37 AM.