Familia de Pérez Hilton informa que ya puede comunicarse tras crisis de salud mental

La familia de Pérez Hilton anunció este miércoles que el famoso bloguero ya puede comunicarse, un avance que consideran positivo en su proceso de recuperación. En un comunicado publicado en el sitio de Perez Hilton, los familiares describieron los últimos días como una experiencia “casi insoportable” y ofrecieron detalles sobre los hechos ocurridos la noche del martes que despertaron la alarma entre sus seguidores.
Según el comunicado, minutos antes de que el incidente se hiciera público, los hijos, la sobrina y la hermana del bloguero se encontraban dentro de la vivienda. Al percatarse de que Pérez Hilton atravesaba una grave crisis de salud mental y se estaba autolesionando, los familiares decidieron abandonar el lugar para proteger a los menores y evitar que presenciaran una situación traumática.
Ante la presencia de medios, paparazzi y creadores de contenido alrededor de la casa, la familia hizo un llamado a respetar la privacidad de los niños, solicitando que se abandone la zona y no se regrese, con el objetivo de garantizar tranquilidad mientras los menores inician su recuperación emocional.
El comunicado concluye con la promesa de seguir informando sobre la salud de Pérez Hilton únicamente cuando existan novedades confirmadas que puedan ser comunicadas al público.