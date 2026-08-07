Familia de Pérez Hilton informa que ya puede comunicarse tras crisis de salud mental

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Tras el incidente que generó preocupación, la familia de Pérez Hilton informó que el comunicador está en condiciones de hablar y describió los últimos días como “casi insoportables”, además de solicitar respeto a la privacidad de los menores que estuvieron presentes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:43 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 08:36 AM.