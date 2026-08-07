Los hijos de Pérez Hilton abandonan la casa antes de su crisis mental: familia pide privacidad

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La familia del comunicador estadounidense confirmó que sus tres hijos, su hermana y una sobrina salieron de la vivienda en Miami minutos antes de que una transmisión en vivo desencadenara una intervención policial y su posterior ingreso bajo la Ley Baker por una grave crisis de salud mental. Solicitan respeto a la intimidad de los menores mientras se restablece la seguridad familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:36 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 07:08 AM.