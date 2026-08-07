Los hijos de Pérez Hilton abandonan la casa antes de su crisis mental: familia pide privacidad

La familia de Pérez Hilton informó el 6 de agosto que, minutos antes de la transmisión en vivo que provocó la intervención de la Oficina del Sheriff de Miami‑Dade y su ingreso a un centro médico bajo la Ley Baker, los tres hijos del comunicador (Mario, 13 años; Mia, 11; y Mayte, 8), su hermana y una sobrina abandonaron la residencia para proteger a los menores de la exposición a la crisis que estaba viviendo el padre.
En el comunicado publicado en el sitio web del propio creador de contenido, los familiares explicaron que, al percibir que Pérez Hilton atravesaba una “grave crisis de salud mental”, decidieron salir inmediatamente del domicilio con el objetivo de salvaguardar la seguridad y el bienestar de los niños. Asimismo, señalaron que su prioridad es brindar apoyo emocional a los menores para que recuperen una sensación de seguridad y estabilidad, y que están trabajando para que regresen al hogar en un entorno adecuado.
El incidente ocurrió el 4 de agosto en la casa de Miami, donde el comunicador realizó una transmisión en vivo que alertó a los servicios de emergencia. Los agentes confirmaron que Pérez Hilton se encontraba solo cuando ingresaron, y que la Ley Baker de Florida permite su internamiento involuntario para una evaluación psiquiátrica cuando existe un riesgo inmediato para él o para terceros.
Un día después, el 5 de agosto, la familia emitió una primera actualización indicando que Pérez Hilton podía comunicarse con el personal médico y sus familiares, lo que describieron como un “motivo de esperanza”. Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre su estado de salud.
Tras la transmisión, la cuenta de TikTok del comunicador fue suspendida; la plataforma confirmó que notificó a las autoridades sobre el contenido, siguiendo sus protocolos para situaciones de riesgo.
En la última actualización, la familia reiteró su petición a medios y fotógrafos de respetar la privacidad de los niños y evitar permanecer cerca del domicilio mientras se atiende la situación. También anunciaron que seguirán compartiendo información sobre la evolución del caso a través de su sitio web cuando existan novedades públicas.