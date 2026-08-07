Mechón blanco y piercings: fans aseguran que Ivonne Montero va a La Granja VIP

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La producción de La Granja VIP mostró un huevo gigante con un mechón de cabello blanco y piercings, lo que ha encendido los rumores en redes de que la actriz Ivonne Montero sería la segunda celebridad en unirse al reality que arranca el 6 de septiembre de 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 12:02 PM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 12:17 PM.