Mechón blanco y piercings: fans aseguran que Ivonne Montero va a La Granja VIP

La Granja VIP no da tregua a sus seguidores. Tras confirmar a Carlos Trejo como el primer granjero de la nueva temporada, la producción de TV Azteca presentó un huevo gigante que contenía un mechón de cabello blanco y dos aretes de nariz. Kristal Silva abrió el huevo y, al describir los objetos, Trejo insinuó que la próxima incorporación sería una mujer.
El set se completó con un video que mostraba un tocador repleto de maquillaje, reforzando la hipótesis de que la segunda integrante provendrá del mundo del espectáculo. En redes, el nombre que más resuena es el de Ivonne Montero, actriz, cantante y modelo, conocida por su mechón blanco y sus piercings faciales.
Ivonne Montero, cuyo nombre real es Ivonne García Macedo, cuenta con más de veinte años de trayectoria en televisión, cine y telerrealidades. Ganó La Casa de los Famosos 2 de Telemundo y ha participado en formatos de competencia física como La Isla (2012) y El Gran Desafío. Hasta el momento, ni la actriz ni la producción han confirmado su presencia, por lo que la información sigue siendo especulativa.
La segunda temporada de La Granja VIP se estrenará el 6 de septiembre de 2026 y reunirá a 20 participantes de deporte, comedia, música y redes sociales. El formato mantiene la convivencia en una granja rural, con transmisiones los lunes, miércoles, jueves y domingos, pero incorpora ajustes en la dinámica y el número de concursantes respecto a la edición anterior.