Más de 282 mil firmas buscan despojar a RoRo de su cinturón por polémica pelea con Rivers

Una petición publicada en Change.org ha reunido más de 282,000 firmas con el objetivo de que la organización de La Velada del Año retire el cinturón que le fue otorgado a la influencer española RoRo tras su victoria sobre la luchadora Rivers. La iniciativa, impulsada por seguidores de Rivers y aficionados al boxeo, señala que el combate estuvo marcado por una serie de decisiones que, según los firmantes, impidieron que ambas competidoras pelearan en igualdad de condiciones.
Entre los principales argumentos de la petición se encuentran:
Los promotores de la petición sostienen que, en el boxeo, la igualdad de condiciones es un principio fundamental y que las reglas deben aplicarse de forma estricta a todos los participantes. En su opinión, ante las irregularidades detectadas antes del combate, la mejor decisión habría sido cancelar la pelea o declararla nula.
Hasta el momento, ni la organización de La Velada del Año ni el creador del evento, Ibai Llanos, han anunciado una revisión oficial del resultado ni la posibilidad de retirar el cinturón a RoRo. Mientras tanto, la campaña sigue sumando firmas y su creador agradeció la respuesta de los usuarios, subrayando que el objetivo principal es expresar el descontento generado por el duelo.