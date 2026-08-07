Más de 282 mil firmas buscan despojar a RoRo de su cinturón por polémica pelea con Rivers

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Una petición en Change.org que supera las 282 mil firmas pide que la organización de La Velada del Año anule el cinturón otorgado a la influencer española RoRo, alegando irregularidades y falta de igualdad de condiciones en su pelea contra Rivers.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 06:24 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 07:00 AM.