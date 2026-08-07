Sophia Laforteza de KATSEYE se retira temporalmente por salud mental

La cantante y líder del grupo KATSEYE, Sophia Laforteza, se tomará un descanso temporal de las actividades del grupo para atender su salud mental y bienestar, informó HYBE × Geffen el viernes 7 de agosto a través de la plataforma Weverse.
El comunicado indica que la decisión se tomó tras "consultas exhaustivas con médicos y profesionales" que recomendaron un periodo prolongado de reposo y tratamiento. HYBE × Geffen subrayó que la salud, seguridad y bienestar a largo plazo de sus artistas son la máxima prioridad y que Sophia cuenta con el "máximo apoyo" de sus compañeras.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Sophia expresó su dolor por alejarse del escenario: "Me rompe el corazón perderme tantas cosas. Amo estar sobre el escenario y compartir momentos con ustedes. Tomar esta decisión no fue fácil, pero la salud tiene que ser lo primero". Añadió que está comprometida a "superar esto, sanar adecuadamente y volver más fuerte".
El hiato llega después de que la vocalista se ausentara del Hinterland Music Festival (30 de julio, Iowa) y del estreno del documental KATSEYE: Wild Hearts en Los Ángeles (4 de agosto). Durante la presentación, la integrante Lara Raj explicó a Variety que Sophia "no se siente bien" y envió un saludo a los asistentes.
La ausencia de Sophia afectará la agenda promocional del grupo. No participará en las actividades relacionadas con el EP Wild, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de agosto, ni en el festival Daisy Chain Fields de Olivia Rodrigo (29 de agosto). Asimismo, su participación en The WildWorld Tour, que inicia el 1 de septiembre en Dublín, aún no está confirmada.
Este descanso sigue el precedente de Manon Bannerman, quien tomó un hiato similar en febrero por motivos de salud. Con los retiros de Manon y ahora de Sophia, KATSEYE continuará sus compromisos con cuatro integrantes activas: Lara Raj, Daniela Avanzini, Megan Skiendiel y Yoonchae Jeung.
HYBE × Geffen anunció que reevaluará el estado de Sophia en septiembre y ofrecerá una nueva actualización a los seguidores.