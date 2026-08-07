Sophia Laforteza de KATSEYE se retira temporalmente por salud mental

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La líder de KATSEYE, Sophia Laforteza, anunció un hiato indefinido para priorizar su salud mental y bienestar. HYBE × Geffen evaluará su estado en septiembre y comunicará una actualización a los seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 03:05 PM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 03:49 PM.