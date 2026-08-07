“Venga la alegría” queda en silencio tras anunciar la muerte del camarógrafo Pepe Ponce

En la emisión del martes 4 de agosto, en la sección “Con peras y manzanas”, Sergio Sepúlveda tomó varios minutos del programa para comunicar la muerte del histórico camarógrafo José “Pepe” Ponce, quien falleció a los 63 años. El anuncio, realizado en vivo, provocó una evidente muestra de tristeza entre los conductores y el equipo de Venga la alegría, que permanecieron en silencio mientras el presentador rendía homenaje al colaborador.
Pepe Ponce fue una figura clave del periodismo televisivo mexicano, con más de cuatro décadas de trayectoria en TV Azteca y Azteca Noticias. Su labor lo llevó a cubrir eventos de gran relevancia internacional, como Copas del Mundo de la FIFA, Juegos Olímpicos, elecciones presidenciales y conflictos armados en distintos continentes. Además, participó en la transición tecnológica de la televisora, desde la época de Imevisión hasta la consolidación de la Fuerza Informativa Azteca (FIA).
Hasta el momento no se ha divulgado la causa de su fallecimiento ni los detalles de los servicios funerarios. La familia de Pepe Ponce tampoco ha emitido comunicados oficiales, y la cadena aún no ha confirmado si realizará un homenaje institucional para despedir al veterano del equipo.
El anuncio de su partida ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde usuarios y colegas resaltan la dedicación, valentía y profesionalismo que caracterizaron su carrera. La pérdida de Pepe Ponce representa, según palabras de Sepúlveda, “una herida profunda para todos los que compartimos su pasión por la información y la verdad”.