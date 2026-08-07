“Venga la alegría” queda en silencio tras anunciar la muerte del camarógrafo Pepe Ponce

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Durante la transmisión en vivo del matutino Venga la alegría, el conductor Sergio Sepúlveda informó la fallecimiento del veterano camarógrafo José “Pepe” Ponce, de 63 años. La noticia tomó a los conductores y al público por sorpresa, dejando al programa en estado de luto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 08:58 AM.