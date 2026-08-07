Verónica Castro sorprende con un audaz cambio de look y celebra su regreso a las redes

Verónica Castro, la icónica actriz mexicana, volvió a los focos esta semana al aparecer en la cuenta de Instagram del reconocido estilista Pepe Gutiérrez, quien le realizó un silver balayage contouring que ha sido descrito como un “sueño cumplido”. En la publicación, el profesional de color expresó su emoción: “No miden mi felicidad. Finalmente con la REYNA DE LA TELEVISIÓN MEXICANA”.
Las imágenes mostraron a la actriz sonriendo, luciendo una melena que combina tonos plateados con un delicado degradado, dejando al descubierto sus canas con orgullo y estilo. “Tuve el honor de hacer el cabello del rostro más bello de la televisión mexicana, fue un día inolvidable”, comentó Gutiérrez, añadiendo que la experiencia le había dejado “sin aliento” y que siempre había deseado trabajar con Verónica.
El regreso de la actriz a la esfera pública ocurre tras varios años de retiro parcial de los escenarios. Su última participación en ficción fue en la serie de Netflix La Casa de las Flores, donde interpretó a Virginia de la Mora, y en 2020 protagonizó la película Dime cuándo tú, dirigida por Gerardo Gatica y producida por su hijo Michel Castro. Desde entonces, ha preferido una vida más tranquila, enfocada en la familia y alejada de la presión de los rodajes.
Aunque no descarta volver a las telenovelas, Verónica está próxima a regresar a la pantalla mediante un documental en producción, dirigido por Santiago Fábregas y que se emitirá en ViX bajo la supervisión de Michel Castro. El proyecto, anunciado por la periodista Pati Chapoy en Ventaneando, recorrerá los momentos más emblemáticos de su carrera como actriz, conductora y cantante, e incluirá anécdotas inéditas de sus personajes más recordados.
Los seguidores y la comunidad digital no tardaron en reaccionar: los comentarios fueron mayormente positivos, resaltando la elegancia del nuevo estilo y la alegría de volver a ver a la artista en redes sociales. La publicación de Pepe Gutiérrez ha reavivado el cariño del público por la figura que, a lo largo de más de cinco décadas, se ha consolidado como una de las más queridas de la televisión mexicana.