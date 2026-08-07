Verónica Castro sorprende con un audaz cambio de look y celebra su regreso a las redes

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Después de varios años alejada de los reflectores, la actriz Verónica Castro reapareció en Instagram del estilista Pepe Gutiérrez, mostrando un impactante silver balayage contouring que ha generado elogios y revivido el cariño del público por la reina de la televisión mexicana.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/08/2026 10:36 AM.
En Espectáculos y editada el 07/08/2026 11:19 AM.