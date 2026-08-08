Ángela Aguilar emociona a Christian Nodal con su interpretación

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Durante la celebración del 58° cumpleaños de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar cantó “Contigo a la distancia” frente a familiares y a Christian Nodal, quien la observó atento. El momento se viralizó en redes, resaltando la química entre ambos artistas y la unión familiar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 12:18 PM.