Ángela Aguilar emociona a Christian Nodal con su interpretación

El 7 de agosto, el cantante Pepe Aguilar celebró su 58° cumpleaños en un restaurante privado, rodeado de su familia y de varios invitados del mundo musical. En el programa de la noche, Ángela Aguilar tomó el micrófono para interpretar Contigo a la distancia, canción que dedicó a los presentes mientras lucía un vestido largo color café y su cabello suelto hasta los hombros.
El punto álgido del evento se produjo cuando Christian Nodal, sentado en una mesa cercana, la observó con evidente atención. El video del momento, difundido por la familia en Instagram y TikTok, mostró a Nodal siguiendo cada nota, lo que generó una ola de comentarios que lo calificaron como “romántico” y “cargado de química”.
Pepe Aguilar, aunque ubicado en otra mesa, disfrutó de la actuación y, en varios instantes, coreó junto a sus hijos y yerno. La velada incluyó otras presentaciones: Nodal cantó Adiós Amor mientras el padre de Ángela lo acompañaba, y Leonardo Aguilar interpretó “Botella tras botella”. Además, Pepe Aguilar sorprendió a los asistentes con un cover de “Terrenal”, tema de Julión Álvarez y su Norteño Banda.
La celebración también contó con la tradicional ronda de ¡Feliz cumpleaños!, donde Ángela y Leonardo Aguilar cantaron las mañanitas al patriarca, seguido de la partida del pastel y la presencia de mariachis que reforzaron el ambiente familiar.
En las semanas previas, tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal habían reducido su actividad en redes sociales tras polémicas que rodearon su relación. Su aparición conjunta en la fiesta fue interpretada por observadores como un intento de priorizar la vida privada y alejarse del foco mediático.
El video de la interpretación se volvió tendencia en plataformas digitales, consolidando el momento como uno de los más comentados de la celebración y reforzando la imagen de una familia Aguilar unida y cercana al público.