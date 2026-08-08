Anna Porter y Gala Montes reaparecen juntas: ¿una reconciliación definitiva?

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Tras meses de acusaciones y negaciones, la influencer Anna Porter y la actriz‑cantante Gala Montes publicaron mensajes de amistad en Instagram, reavivando la polémica sobre su relación de 2025, los lujosos obsequios y los conflictos con el mánager Icho Van.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 09:27 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 09:50 AM.