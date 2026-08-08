Anna Porter y Gala Montes reaparecen juntas: ¿una reconciliación definitiva?

La empresaria e influencer Anna Porter volvió a aparecer en la cuenta de Instagram de la actriz y cantante Gala Montes, acompañada de un texto que alude a la frase “uno siempre vuelve donde fue feliz”. En la publicación, Porter escribe: “Errar es de humanos… hay lugares y personas que siempre se sienten como un hogar”. Montes respondió con un emotivo “Siempre te querré ”.
Este intercambio se produce apenas tres meses después de que Porter acusara públicamente a Montes de haberla utilizado y de que ambas se distanciaran en una serie de entrevistas. La historia de su vínculo, que se inició en un bar de Guadalajara durante una presentación de Montes, ha sido objeto de amplio escrutinio mediático.
Según la versión de Porter, ella ingresó al evento sin boleto mediante un soborno al personal, se quitó una pulsera de oro de 30 mil pesos y se la entregó a Montes. Esa misma noche la actriz contactó a Porter por Instagram y, poco después, se reunieron en el departamento de la cantante, donde Montes supuestamente le preguntó: “¿Te puedo dar un beso?”. La relación habría durado entre enero y marzo de 2025, con momentos destacados como la participación de Porter en el videoclip de “Más bonita que el mar”.
Durante ese periodo, Porter declaró haber cubierto los gastos de la relación, entregando a Montes una serie de regalos de lujo: una bolsa Gucci, dos bolsos Louis Vuitton (uno de 81 mil pesos y otro de 153 mil pesos), una pieza Balenciaga de 40 mil pesos y un anillo importado de Singapur valorado en 500 mil pesos. La empresaria aseguró poseer todos los comprobantes y afirmó que ninguno de los obsequios fue devuelto al término del vínculo.
En abril de 2025, cuando los medios interrogaron a Montes sobre la polémica, la actriz respondió con un evasivo “¿Quién?” y, en una entrevista posterior en el programa Sale el Sol, mostró sorpresa ante la mención del nombre de Porter, aunque confirmó que seguían siendo amigas.
Porter, por su parte, explicó que se alejó de la relación para “viajar, sanar y observar las incoherencias” del comportamiento de Montes, a quien describió como “cambiante, bipolar y mitómana”, aunque reconoció haberla percibido en su momento como una persona de “corazón noble”.
Otro elemento que complicó la relación fue la presencia simultánea del mánager y pareja de Montes, Icho Van, con quien la actriz mantendría una relación abierta. En diciembre de 2024, Montes confirmó en una transmisión en vivo que Van era “el amor de su vida”, disipando rumores sobre un posible romance con la conductora Karime Pindter.
La reciente publicación de los dos perfiles ha reavivado el debate en redes sociales y entre la comunidad LGBTIQ+, que cuestiona la falta de claridad de Montes respecto a su situación sentimental y la posible manipulación de expectativas románticas.
En conclusión, aunque los mensajes actuales sugieren una reconciliación amistosa, la historia completa de la relación entre Anna Porter y Gala Montes sigue marcada por acusaciones, lujos ostentosos y tensiones internas que continúan alimentando la curiosidad del público.