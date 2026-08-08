Claudia Ramírez critica a La Casa de los Famosos México 2026 y desata polémica en redes

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La reconocida actriz de telenovelas, Claudia Ramírez, expresó su descontento con el reality La Casa de los Famosos México 2026, calificándolo de espectáculo para “gente sin nada que hacer”. Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales y reacciones encontradas entre colegas y seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 12:22 PM.