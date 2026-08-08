Cynthia Klitbo explota contra Ese Pérez por sus burlas y le pone un alto en LCDLFMX 2026

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La actriz perdió la paciencia y le exigió al influencer que dejara de burlarse de sus ronquidos, tras repetidas bromas, en el programa LCDF México 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 06:37 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 07:47 AM.