Cynthia Klitbo explota contra Ese Pérez por sus burlas y le pone un alto en LCDLFMX 2026

Cynthia Klitbo le puso límite a Ese Pérez este viernes en La Casa de los Famosos México 2026 después de que el influencer hiciera constantes bromas sobre los ronquidos de la actriz.
El enfrentamiento ocurrió minutos después de que Klitbo conversara con Arantza Ruiz, donde manifestó estar harta de los chistes repetitivos. Klitbo le recordó a Pérez que, si compartir habitación le resultaba incómodo, podía optar por dormir en otro espacio, al igual que lo hizo Yanet García en una temporada anterior.
Al encontrarse en la cocina, la actriz, visiblemente molesta, le reclamó a Pérez que sus comentarios se habían vuelto una molestia constante. El influencer intentó defenderse, alegando que no buscaba bullying, pero Klitbo no le permitió continuar la discusión.
Finalmente, Ese Pérez ofreció una disculpa, asegurando que su intención era compartir una broma ligera y no ofender a la compañera.
Este episodio marca el inicio de los conflictos internos en la casa, que suelen intensificarse a medida que se acercan los últimos días del programa, cuando los participantes compiten por los premios y la audiencia.