Dwayne Johnson rompe su silencio sobre las críticas a “Moana” y defiende la película

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El actor y exluchador, sorprendido por la recepción negativa del remake de Disney, respondió a los críticos y subrayó la importancia de la representación polinesia, sin dejar que las puntuaciones definan el valor de la cinta.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 09:53 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 10:57 AM.