Fede Vigevani besa a Gema Garoa en La Casa de los Famosos y desata el shippeo en redes

Fede Vigevani, influencer y concursante de La Casa de los Famosos México, aceptó un reto impuesto por la participante conocida como “La Jefa” y, en presencia de los demás habitantes, se acercó a Gema Garoa para darle un beso que duró varios segundos. El episodio, ocurrido en el patio del programa durante las últimas horas, generó una mezcla de sorpresa, humor y debate entre los internos y los seguidores del reality.
Según los testimonios de los propios concursantes, el beso fue intenso y provocó gritos y risas entre los presentes. Gema calificó la experiencia con un 8.5 sobre 10, mientras que algunos compañeros bromearon sobre la posible “pareja” surgida del momento.
El público, por su parte, se ha dividido: una parte del fandom celebra el shippeo entre Fede y Gema, mientras que otros expresan su descontento, señalando que el gesto no debería interpretarse como una señal de romance y sugiriendo que el beso debería haber sido dirigido a otra concursante, como Brianda.
El incidente llega a pocos días de la segunda eliminación del programa, lo que ha intensificado la expectación y los comentarios en redes sociales bajo los hashtags #lacasadelosfamososmx, #fedevigevani y #gema.
Hasta el momento, ni la producción del reality ni los propios involucrados han emitido declaraciones oficiales que aclaren si el beso forma parte de una estrategia de juego o simplemente fue una respuesta espontánea al desafío.