Fede Vigevani besa a Gema Garoa en La Casa de los Famosos y desata el shippeo en redes

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El creador de contenido Fede Vigevani aceptó el reto de ‘La Jefa’ y plantó un intenso beso a su compañera Gema Garoa frente a los demás participantes, desatando reacciones encontradas entre los internos y la audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 09:52 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 10:55 AM.