Galilea Montijo pone contra las cuerdas a Nicola Porcella y aviva rumores con Brianda Deyanara

Durante la transmisión del programa matutino Hoy, la conductora Galilea Montijo volvió a tocar el tema de la relación entre el ex‑habitante de La Casa de los Famosos México 2026, Nicola Porcella, y la influencer Brianda Deyanara. Tras mostrar imágenes del incidente en la casa donde Masad Alatamimi empujó a la joven, Montijo se dirigió directamente a Porcella, quien respondió que su vínculo con Brianda era “solo una amistad”.
El intercambio, que incluyó un gesto de Montijo intentando “sacar” una respuesta distinta, dejó entrever que la conductora no estaba satisfecha con la versión del actor. Porcella reiteró: “Mi amiga, Briandita, Gali, es mi amiga, te lo juro, Gali. Somos muy amigos”.
El rumor de un romance entre Porcella y Deyanara se originó a principios de 2026, cuando fueron vistos juntos en el evento Supernova Génesis. Desde entonces, el actor ha mantenido que la relación es meramente amistosa, describiendo a Brianda como “preciosa” y “una gran amiga”. Sin embargo, la cercanía mostrada en la casa y los comentarios de Montijo reavivan la especulación del público.
Por su parte, Nicola Porcella también ha sido vinculado con la ex‑participante de Garra vs. Veneno, lo que complica aún más el panorama sentimental del conductor. Mientras tanto, la audiencia de Hoy sigue atenta a cualquier pista que pueda confirmar o descartar un posible romance entre los dos jóvenes.
En otro segmento del programa, Montijo sufrió una caída aparatosa en vivo, siendo asistida por sus compañeros, lo que generó otra ola de comentarios en redes sociales.