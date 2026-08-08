Galilea Montijo pone contra las cuerdas a Nicola Porcella y aviva rumores con Brianda Deyanara

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En el programa ‘Hoy’, Galilea Montijo insinuó que la relación entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara va más allá de la amistad, generando nuevas especulaciones sobre un posible romance que ya había sido objeto de rumores desde la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 06:31 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 07:04 AM.