Joe Jonas admite que el fracaso de su álbum “Fastlife” lo llevó a iniciar terapia por primera vez

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El cantante, de 21 años al lanzar su proyecto solista, confesó en el podcast “Hey Jonas!” que la baja recepción comercial de “Fastlife” desencadenó ataques de pánico y lo impulsó a buscar ayuda psicológica, una experiencia que ha mantenido en su vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 09:28 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 09:52 AM.