Kenia Os denuncia una nueva campaña de desprestigio y alerta por el aumento del hate en su contra

La artista mazatleca Kenia Os anunció que su equipo ha detectado un aumento de notas negativas y de discurso de odio en su contra, describiendo el fenómeno como una "nueva campaña de desprestigio". En un mensaje publicado en su canal de difusión de Instagram, seguido por 1,3 millones de usuarios, la cantante explicó que, tras años de recibir críticas, la reciente oleada de ataques ya no parece una coincidencia.
Según Kenia Os, varios profesionales del medio —reporteros, creadores y colegas— se acercaron a su equipo para describir cómo se están armando algunas de esas notas. "Algunas son especulación y otras simplemente no son ciertas", afirmó, y agradeció los testimonios sin señalar a ningún responsable, argumentando que no le corresponde hacerlo.
El comunicado se produce en medio de la polémica que surgió a finales de junio y principios de julio de 2026, cuando Belinda, en una entrevista con Vogue Latinoamérica, comentó que "en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música" y que los egos a veces superan al talento. Los seguidores de Kenia Os interpretaron la frase como una exclusión deliberada, pues ambas cantantes habían colaborado en el tema "Jackpot" del álbum Indómita (2025).
El conflicto se intensificó tras la difusión de un video del 30 de junio, captado durante el partido México vs Ecuador en el Estadio Ciudad de México, donde Belinda y Kenia Os aparecen en palcos contiguos sin interactuar. Las imágenes fueron presentadas como prueba de un supuesto distanciamiento, lo que generó una ola de críticas en TikTok y X, acusando a la artista de permanecer en silencio.
Belinda aclaró que su comentario hacía referencia a la rivalidad ficticia entre ella y Danna, no a Kenia Os, y expresó su cariño y respeto por la cantante. Sin embargo, tras recibir amenazas de muerte de algunos seguidores de Kenia Os, la artista borró su mensaje y denunció el "hate" que estaba recibiendo.
Danna, por su parte, emitió un comunicado pidiendo a su fandom que ignore los comentarios negativos y subrayó que no existe competencia entre colegas. Mientras tanto, Kenia Os limitó su respuesta a publicaciones de entrenamiento y anuncios de conciertos, lo que alimentó la percepción de su silencio.
Detrás de la disputa pública se encuentra un proyecto musical conjunto, apodado "Blackout mexicano", grabado entre agosto y septiembre de 2025 y anunciado en octubre de 2025 en un episodio del pódcast de Apple Music Radio. El lanzamiento quedó paralizado por problemas administrativos, lo que pudo haber contribuido a la tensión entre los artistas.
Con su reciente declaración, Kenia Os busca visibilizar el daño que la campaña de odio está provocando en su vida personal y profesional, al tiempo que reitera que nunca ha promovido el hate y que no se responsabiliza de las acciones de terceros.