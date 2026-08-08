Kenia Os denuncia una nueva campaña de desprestigio y alerta por el aumento del hate en su contra

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La cantante y creadora de contenido mexicana informó, a través de su canal de difusión en Instagram, que está siendo blanco de una nueva campaña de desprestigio que busca dañar su integridad y minimizar su trayectoria. El comunicado llega semanas después de la controversia generada por los comentarios de Belinda y la rivalidad percibida entre las tres artistas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 07:49 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 07:58 AM.