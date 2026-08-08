Luis de Llano rompe el silencio sobre Sasha Sokol y asegura que cumplirá con la disculpa pública

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El productor de Timbiriche, Luis de Llano, declaró que los recursos legales interpuestos influyeron en el retraso de la disculpa pública ordenada por la SCJN. Aunque afirma estar “en la mejor disposición” de acatar la sentencia, no precisó una fecha para cumplirla.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 06:35 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 07:34 AM.