Luis de Llano rompe el silencio sobre Sasha Sokol y asegura que cumplirá con la disculpa pública

En una entrevista concedida a medios de comunicación, Luis de Llano, creador de Timbiriche, abordó el proceso legal que enfrenta por la condena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le obliga a ofrecer una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol y a pagar una indemnización a una institución de defensa de menores.
De Llano explicó que los recursos de amparo y otros mecanismos legales presentados durante el procedimiento impidieron la ejecución inmediata de la medida, pero aseguró que “está en la mejor disposición” de cumplirla. No obstante, el productor no indicó cuándo realizará la disculpa ni el medio a través del cual la hará.
La sentencia, confirmada por unanimidad por la Primera Sala de la SCJN, surgió de la denuncia de Sasha Sokol, quien acusó a De Llano de haber mantenido una relación sexual con ella cuando tenía 14 años y él 39, mientras él era su representante artístico. La resolución también estableció que las demandas civiles por abuso sexual infantil no prescriben.
Sasha Sokol denunció el 26 de junio que habían transcurrido 365 días desde que la Corte confirmó la condena sin que se cumpliera la disculpa, acusando al productor de “prolongar su impunidad” mediante recursos legales. En marzo de 2026, la cantante había señalado que De Llano argumentaba que la disculpa podría revictimizarla, postura que ella rechazó.
Durante la entrevista, De Llano manifestó sentirse “libre y feliz”, resaltando el apoyo de su familia y amigos, y anunció que está trabajando en un libro sobre su trayectoria, aunque aseguró que el tema de Sasha Sokol probablemente no será incluido.
El caso sigue generando debate sobre la efectividad de las sentencias judiciales en casos de abuso sexual infantil y la responsabilidad de los agresores de cumplir con las reparaciones ordenadas por la justicia.