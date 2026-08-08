Moisés Peñaloza sorprende en LCDLFMX 2026 y salva a Brianda Deyanara de la eliminación

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En la gala del viernes, el líder de la casa, Moisés Peñaloza, se alzó con la salvación y utilizó su poder para rescatar a la nominada Brianda Deyanara, evitando su eliminación antes de la transmisión del domingo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 06:33 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 07:14 AM.