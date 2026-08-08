Moisés Peñaloza sorprende en LCDLFMX 2026 y salva a Brianda Deyanara de la eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 vivió una noche decisiva este viernes, cuando Moisés Peñaloza, líder de la semana, obtuvo el privilegio de la salvación y decidió rescatar a Brianda Deyanara. La decisión se dio a conocer al final de la gala, marcando un giro importante en la dinámica del juego y dejando fuera de la placa de eliminación a la participante del cuarto Tulum.
La salvación es uno de los momentos más esperados del reality, pues permite que uno de los nominados abandone la lista de posibles expulsados antes de la gala del domingo. Cada semana, el líder de la casa compite contra dos retadores para quedarse con este beneficio.
Esta semana, el reto de selección de retadores se llevó a cabo en el jardín, donde los concursantes debían maniobrar un volante para guiar dos esferas a través de un laberinto de estructuras tipo tráiler. Masad Altamimi se impuso sobre Ernesto Laguardia y Brianda Deyanara, convirtiéndose en el primer retador. Posteriormente, el público, a través de WhatsApp, eligió a Memo Schutz como tercer competidor, acumulando 142 mil votos.
Durante la gala, Moisés Peñaloza, Masad Altamimi y Memo Schutz se enfrentaron en la prueba de la salvación. Moisés resultó vencedor, obteniendo el poder de decidir cuál de los nominados sería liberado. En una jugada estratégica, eligió salvar a Brianda Deyanara, quien había sido nominada junto a otros compañeros.
Con la salvación de Brianda, la lista de nominados quedó reducida, y la tensión se traslada a la próxima gala, donde los restantes contendientes seguirán luchando por permanecer en la casa.
Los seguidores del programa podrán seguir de cerca los próximos desafíos y alianzas que definirán el destino de los participantes en los próximos episodios.