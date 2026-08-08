Shanik Berman se disculpa con Memo Schutz tras insultarlo en vivo en LCDLFMX 2026

La conductora Shanik Berman pidió disculpas a Memo Schutz en su programa de radio después de haberlo insultado en vivo durante la gala de nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026. En el momento del conflicto, Berman calificó al comentarista deportivo de “pend***” al criticar la forma en que Schutz asignó sus puntos, lo que provocó una oleada de reacciones en redes sociales.
El incidente se originó cuando Schutz, que ingresó a la casa como comentarista, distribuyó sus votos de manera alfabética (3 puntos a Ximena, 2 a Yahir y 1 a Ese Pérez). La estrategia, considerada poco competitiva por el panel, fue cuestionada por Berman, quien argumentó que sus decisiones no ayudaron a “subir a más habitantes a la placa”.
Tras la fuerte reacción del público y la presión de sus colegas, Berman utilizó su espacio en la emisora para reconocer su error. “Lamento haber usado un término ofensivo; no corresponde a mi forma de comunicarme”, declaró, acompañando sus palabras con un clip del momento en que se produjo el insulto.
Hasta el momento, el equipo de Memo Schutz no ha emitido una respuesta oficial, aunque se espera que el comentarista se pronuncie antes de su posible eliminación del programa. La controversia ha reavivado el debate sobre la ética de los panelistas y la responsabilidad de los medios al cubrir reality shows.
El caso también ha puesto en el foco la dinámica de las nominaciones en LCDLFMX, donde la falta de estrategia de Schutz generó críticas de otros panelistas, como Masad y Ese Pérez, y alimentó la discusión sobre la necesidad de una participación más activa y competitiva dentro del juego.
Los seguidores de la reality continúan divididos: algunos defienden la espontaneidad de Berman, mientras que otros exigen mayor respeto entre los conductores. La situación seguirá observándose de cerca mientras avanza la temporada de La Casa de los Famosos México 2026.