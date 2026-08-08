Shanik Berman se disculpa con Memo Schutz tras insultarlo en vivo en LCDLFMX 2026

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La conductora Shanik Berman ofreció una disculpa pública a Memo Schutz después de llamarlo “pend***” durante la transmisión de las nominaciones de LCDLFMX. El episodio, que generó polémica en redes, pone de relieve la tensión entre los panelistas del reality y el impacto de los comentarios en la audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 06:30 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 06:57 AM.