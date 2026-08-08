Hijo de Sherlyn revela que la actriz sí tiene novio y ella confirma que conoce a alguien

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Durante una entrevista, el pequeño de Sherlyn sorprendió a los medios al afirmar que su madre sí tiene novio, contradiciendo la negación inicial de la actriz. Entre risas, Sherlyn admitió que está conociendo a una persona especial, aunque mantiene los detalles bajo reserva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 10:50 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 11:01 AM.