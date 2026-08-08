Hijo de Sherlyn revela que la actriz sí tiene novio y ella confirma que conoce a alguien

En una entrevista reciente, el hijo de la actriz Sherlyn se convirtió en el protagonista inesperado al declarar que su madre sí tiene novio, desmintiendo la negativa que ella había ofrecido a los periodistas. El niño, que acompañaba a su madre durante el encuentro con la prensa, comentó con total seguridad: “Mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio pero sí tiene”.
La reacción de Sherlyn fue inmediata: entre carcajadas y un abrazo al pequeño, la actriz admitió que está conociendo a una persona especial. Aunque prefirió no entrar en detalles, señaló que el hombre no pertenece al mundo del espectáculo, es una persona inteligente y que la relación se vive a distancia, ya que ambos residen en países diferentes.
Hasta hace poco, Sherlyn había descartado que el amor fuera una prioridad en su vida, explicando que su enfoque estaba en la maternidad y en sus proyectos profesionales. La actriz recordó que, tras su divorcio de Gerardo Islas en 2016, ha mantenido relaciones discretas, entre ellas con el conductor Francisco Zea y el empresario Giovani Medina, sin confirmar ninguna de ellas como oficial.
La actriz, conocida por su participación en series como Clase 406, Corazones al límite y Camaleones, así como por su faceta de conductora, se convirtió en madre en 2020 mediante inseminación artificial. Desde entonces, ha declarado que la maternidad ocupa el primer lugar entre sus prioridades, lo que explica su cautela al hablar de su vida sentimental.
En cuanto al futuro de la relación, Sherlyn aclaró que no considera que sea algo formal hasta que haya señales más claras, como un compromiso de matrimonio. “Hasta que no me vean con un anillo de compromiso, no puedo darle seriedad a nada”, afirmó la actriz.
El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra cómo la espontaneidad de los niños puede romper la barrera de la privacidad que muchos famosos intentan mantener. Por ahora, Sherlyn prefiere disfrutar de la etapa sin presiones, mientras su hijo sigue siendo el inesperado mensajero de su nuevo romance.