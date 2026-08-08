Yanet García enfrenta a Ernesto Laguardia tras ser señalada como la gran divisora de LCDLFMX

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La creadora de contenido Yanet García confrontó al actor Ernesto Laguardia tras sus declaraciones sobre la división que habría generado en el reality, ofreciendo disculpas y manifestando su disposición a seguir compitiendo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/08/2026 06:33 AM.
En Espectáculos y editada el 08/08/2026 07:10 AM.