Yanet García enfrenta a Ernesto Laguardia tras ser señalada como la gran divisora de LCDLFMX

En la última gala de La Casa de los Famosos México 2026, Yanet García se defendió ante las críticas del actor Ernesto Laguardia, quien la señaló como la persona que más ha generado división dentro del programa. Laguardia afirmó: “Creo que sí hay personas que han hecho una división, una situación que no debería de haber sido. En mi caso creo que es Yanet”, aunque aclaró que no guarda rencor y que podría tratarse de una estrategia de juego.
Ante estas palabras, García se acercó al actor para intentar reparar la relación. “Lo que te decía era eso, como que no sentía que había una congruencia entre tu actitud y lo que me dijiste en el posicionamiento”, declaró la influencer, quien también recordó que el objetivo del juego es comprender a los compañeros, aprender y conectar. “Al final del día es una competencia y yo honestamente vine a disfrutarla. Estoy lista para salir en cualquier momento. Vine por la experiencia y aquí estoy para lo que necesites”, añadió.
El conflicto entre ambos se remonta a los primeros días del reality, cuando Yanet abandonó la habitación Ibiza, donde compartía con Laguardia y Cynthia Klitbo, alegando los ronquidos de sus compañeros. Tras mudarse a la habitación Malibú, Laguardia la acusó de romper el equipo, diciendo en la gala de eliminación: “Me dolió como miembro del equipo que te fueras del cuarto”. A pesar de la disculpa de García al grupo, ella se mantuvo firme en su decisión de no regresar.
Durante la segunda gala de nominación, Laguardia acumuló ocho puntos, empatado con Gema Garoa, y volvió a mencionar a García y a Ximena Herrera como fuentes de división, reiterando que no guarda rencor y que su comentario podría ser parte de la estrategia del juego.
Ambos participantes manifestaron su intención de mejorar la relación dentro de la casa, siempre y cuando Laguardia continúe en el programa. La audiencia cerró el tema con la esperanza de que la convivencia se torne más amena y que la competencia siga su curso sin mayores tensiones.