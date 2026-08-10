¡Arde La Casa de los Famosos! Cynthia Klitbo y Aldo Rendón protagonizan fuerte pleito

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Durante el desayuno de la edición 2026 de La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se enfrentaron en una acalorada discusión sobre ruidos y ronquidos, intercambiando insultos y revelando tensiones latentes en la convivencia del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 03:35 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 12:27 PM.