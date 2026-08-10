¡Arde La Casa de los Famosos! Cynthia Klitbo y Aldo Rendón protagonizan fuerte pleito

La Casa de los Famosos México 2026 vivió un inesperado estallido de tensión durante el desayuno cuando Aldo Rendón y Cynthia Klitbo iniciaron una discusión que rápidamente escaló a insultos y recriminaciones personales.
Todo comenzó con la queja de la actriz, quien manifestó: “Yo, a mí todos los días me despiertan sus voces a todo volumen y yo tampoco puedo dormir bien”. Aldo respondió con la frase que se volvió el leitmotiv del conflicto: “Pues aguanto vara”, recordando que, según él, todos los participantes enfrentan situaciones incómodas dentro de la casa.
El intercambio se intensificó cuando Aldo le dijo a Cynthia: “Entonces, no seas tan delicada, porque todos aguantamos vara”. La actriz rechazó el señalamiento y la discusión se transformó en un choque frontal, con Aldo reiterando que “nadie está en un spa” y que “todos estamos aguantando vara aquí”.
El tema de los ronquidos surgió cuando Aldo lanzó: “Bueno, roncas cabrón”. Cynthia replicó: “Pues tú también”, y la conversación tomó un tono cada vez más agresivo, con frases como “Aguanta tú”, “Yo aguanto, cabrona” y “A mí menos, perra”. Otros participantes intentaron calmar la situación con repetidos “ya, ya, ya”, pero la disputa continuó.
En medio del enfrentamiento, Cynthia explicó que estaba tranquila desayunando cuando se le comentó la posibilidad de cambiarse al cuarto de arriba, a lo que Aldo respondió que “aquí no venimos a agradar a Cynthia y a que esté bien”. La discusión culminó con intercambios de insultos como “Chinga tu madre” y “¡A mí menos!”, hasta que la actriz decidió retirarse, diciendo: “Me voy a bañar. Tú dices estupideces y gritas todo el puto día también”.
El episodio evidencia las tensiones latentes en la convivencia del reality y plantea preguntas sobre la gestión de conflictos dentro de la casa, donde la intimidad y el respeto mutuo parecen estar en constante prueba.