De los insultos a las lágrimas: Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se reconcilian en LCDLF México

La Casa de los Famosos México 2026 vivió un giro inesperado cuando Aldo Rendón y Cynthia Klitbo, protagonistas de un intenso enfrentamiento durante el desayuno, se reconciliaron frente a cámara. El altercado, que comenzó con insultos por la convivencia y el ruido matutino, escaló rápidamente: “Bueno, roncas cabrón”, lanzó Aldo, a lo que Cynthia replicó: “Pues tú también, güey”. Otros participantes intervinieron, pero la tensión persistió.
Horas después, Aldo tomó la iniciativa mientras se dirigía al baño y, con tono conciliador, declaró: “Mi mamá no me educó para hacer esos shows y esos tangos”. Reconoció que la discusión había sobrepasado los límites y, con sinceridad, pidió perdón: “Te pido una disculpa de corazón. Te quiero. No llores”. Cynthia, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas y respondió con gratitud.
El intercambio se tornó emotivo y cargado de afecto. Aldo afirmó: “Gracias por tu corazón, por tu maternidad, que, güey, no la puedes ocultar. Eres una mamá con todos”. Culminó la conversación con una frase que resonó entre los presentes: “Para mí eres una reina”. Cynthia, a su vez, devolvió el cariño diciendo: “Yo también”. Ambos sellaron la reconciliación con humor, bromas y la promesa de una amistad duradera: “Y fuera de aquí tienes un amigo para siempre”.
El momento fue aplaudido por los demás concursantes, quienes celebraron la armonía recuperada: “Que viva la armonía”. Sin embargo, la ligereza del ambiente quedó matizada por la ironía de Cynthia: “Que viva la armonía hasta el siguiente pleito, güey”. La escena subrayó la fragilidad y la intensidad de la convivencia en el reality, recordando que los lazos pueden romperse y repararse en cuestión de horas.