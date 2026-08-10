De los insultos a las lágrimas: Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se reconcilian en LCDLF México

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Tras una acalorada discusión durante el desayuno, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo dejaron atrás el pleito y se pidieron disculpas, declarando su cariño mutuo en la casa del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 04:47 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 02:43 PM.