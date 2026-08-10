“El príncipe cruel” llegará a la pantalla: Amazon prepara adaptación de la saga de Holly Black

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La trilogía de fantasía de Holly Black, iniciada con *El príncipe cruel*, será llevada a la pantalla por Amazon Studios en colaboración con Scott Free Productions. La autora participará en la producción, aunque aún no se anuncian fechas ni elenco. El proyecto forma parte de una expansión más amplia del universo de Elfhame.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 02:02 PM.
En Espectáculos y editada el 13/08/2026 07:47 PM.