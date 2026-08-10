“El príncipe cruel” llegará a la pantalla: Amazon prepara adaptación de la saga de Holly Black

Amazon Studios y la compañía de Ridley y Tony Scott, Scott Free Productions, han confirmado que desarrollarán una adaptación audiovisual de la saga literaria Los habitantes del aire (The Folk of the Air) de la escritora estadounidense Holly Black. La noticia, revelada por la propia autora a People, sitúa a la popular trilogía —El príncipe cruel (2018), El rey malvado y La reina de nada— en proceso de producción, con Black participando activamente en el guion y la supervisión creativa.
La historia sigue a Jude Duarte, una joven humana que, tras presenciar el asesinato de sus padres, es llevada junto a sus hermanas gemelas al reino de las hadas, Elfhame. Allí, Jude debe aprender a sobrevivir entre criaturas que desprecian a los humanos y se ve envuelta en las intrigas políticas de la corte, especialmente en su compleja relación con Cardan Greenbriar, príncipe menor del reino. La combinación de fantasía, política de corte, criaturas mágicas y romance ha convertido a Jude y Cardan en personajes icónicos dentro del género juvenil.
Además de la trilogía principal, Holly Black ha ampliado el universo con relatos como How the King of Elfhame Learned to Hate Stories, narrado desde la perspectiva de Cardan, y las novelas The Stolen Heir y The Prisoner's Throne. La adaptación audiovisual se inscribe en una estrategia más amplia que incluye novelas gráficas, productos de merchandising y experiencias interactivas para los seguidores de la saga.
Hasta el momento, Amazon Studios no ha revelado la fecha de estreno ni el elenco que interpretará a Jude, Cardan y demás personajes de Elfhame; cualquier rumor que circule en redes sociales debe considerarse no oficial. Lo que sí está confirmado es la colaboración entre Amazon, Scott Free Productions y la propia Holly Black, lo que garantiza una adaptación fiel al tono y la complejidad del mundo creado por la autora.
Los fanáticos de *El príncipe cruel* deberán esperar para conocer cómo se materializará en pantalla la intrigante corte de Elfhame, pero la noticia ya genera expectativas sobre una nueva apuesta de la plataforma de streaming en el género de fantasía épica.