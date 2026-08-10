Jennifer Aniston y Brad Pitt retomaron su amistad en secreto tras años de distanciamiento

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Tras su reencuentro en los SAG Awards 2020, la expareja mantuvo encuentros discretos en el set de *The Morning Show* y en la casa de Aniston, consolidando una relación de confianza sin tintes románticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:56 AM.