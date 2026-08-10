¡De la pantalla al doblaje! Ariadne Díaz y Marcus Ornellas prestan su voz a Paw Patrol

Con el estreno de Paw Patrol: La Dino Película, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas hacen su debut en el mundo del doblaje, interpretando en español a Nancy y Dave, personajes cuya voz original corresponde a Paris Hilton y Snoop Dogg.
El proyecto tiene un doble significado para la familia: su hijo Diego, gran fanático de la patrulla canina, podrá disfrutar de una nueva aventura rodeada de dinosaurios, mientras que los padres cumplen una meta profesional largamente esperada. Díaz, quien llevaba tiempo buscando una oportunidad en el doblaje, confesó haber sufrido el síndrome del impostor al compararse con las celebridades que dieron vida a sus personajes en la versión original.
Para Ornellas, el doblaje supuso una forma distinta de construir un personaje, usando únicamente la voz. Interpreta a Dave, un padre que enseña a sus hijos a pescar y que solicita ayuda a la patrulla cuando su barco se incendia. El actor reconoce que aún tiene mucho por aprender, pero ve en esta experiencia el inicio de una nueva etapa en su carrera.
La familia Ornellas‑Díaz vivió largas tardes frente a la pantalla, aprendiendo diálogos y compartiendo risas. “Diego creció viendo estas caricaturas; Paw Patrol nos salvó la salud mental durante la pandemia. Ver a Marshall y abrazarlo fue muy emotivo”, declaró Ariadne.
Tras este proyecto, Díaz se prepara para la serie Mujeres Asesinas, mientras Ornellas espera el estreno de Dark Horse, su primera película en inglés basada en hechos reales sobre un expresidente brasileño.