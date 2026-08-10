¡De la pantalla al doblaje! Ariadne Díaz y Marcus Ornellas prestan su voz a Paw Patrol

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Los actores Ariadne Díaz y Marcus Ornellas prestan sus voces a los personajes Nancy y Dave en la versión en español de “Paw Patrol: La Dino Película”, cumpliendo una meta profesional y compartiendo una pasión familiar por la serie.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:49 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 06:15 AM.