Brad Pitt revela pensamientos suicidas tras divorcio y admite que volvió a beber alcohol

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En una entrevista exclusiva con Esquire, el actor de 62 años reveló que, tras la ruptura con Angelina Jolie, llegó a contemplar el suicidio y que, después de siete años de sobriedad, volvió a consumir alcohol de forma controlada. Pitt explicó que sus instintos de supervivencia lo salvaron y que ahora maneja su relación con la bebida mediante límites claros.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 01:00 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 11:33 AM.