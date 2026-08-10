Brad Pitt revela que volvió a beber alcohol y habla de su lucha contra la depresión

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El actor reveló a Esquire que ha vuelto a consumir vino de forma moderada después de siete años sin alcohol. Pitt también habló de sus episodios de depresión y de la próxima película 'The Adventures of Cliff Booth', dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 12:00 PM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 11:27 AM.