Brad Pitt revela que volvió a beber alcohol y habla de su lucha contra la depresión

En una entrevista exclusiva con la revista Esquire, Brad Pitt confirmó que ha retomado el consumo de alcohol, aunque asegura hacerlo de manera contenida. El actor de 62 años ofreció una copa de vino al entrevistador y explicó que, tras una larga etapa de sobriedad, ahora permite “un par de copas” sin excederse, enfatizando que “no es bueno para mí” cuando el consumo se vuelve excesivo.
Pitt recordó su proceso de recuperación iniciado en 2017, cuando declaró a GQ que no recordaba un día sin haber bebido, fumado marihuana o usado alguna sustancia. Posteriormente, asistió a un grupo de Alcohólicos Anónimos exclusivo para hombres y agradeció públicamente a Bradley Cooper por su apoyo en 2020. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2016, tras su separación de Angelina Jolie y un altercado en un vuelo privado que, bajo la influencia del alcohol, derivó en acusaciones de violencia familiar. Aunque fue absuelto por las autoridades, el episodio lo obligó a confrontar sus límites.
El actor también confesó haber atravesado un periodo de profunda depresión, llegando a contemplar el suicidio. “El dolor era tan opresivo que sentía el frío del acero de la bala en mi cabeza como un alivio”, admitió, describiendo esos pensamientos como una forma desesperada de escapar del sufrimiento.
En el mismo encuentro, Pitt habló del próximo estreno de The Adventures of Cliff Booth, una nueva producción de Netflix dirigida por David Fincher y escrita por Quentin Tarantino. La película, que no es una secuela directa sino una serie de episodios vinculados al personaje de Booth de "Once Upon a Time in Hollywood", se estrenará en salas IMAX el 25 de noviembre y llegará a la plataforma de streaming el 23 de diciembre.
Así, Brad Pitt atraviesa una etapa de cambios personales y profesionales: retoma el alcohol bajo estricta vigilancia y, al mismo tiempo, regresa a uno de sus personajes más icónicos, en una obra que promete captar la atención de los cinéfilos y marcar un hito en su carrera reciente.