Britney Spears alerta sobre el Botox tras sufrir caída del párpado durante cuatro semanas

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La cantante reveló en Instagram que un exceso de Botox le provocó una caída visible del párpado izquierdo durante cuatro semanas, y exhortó a sus seguidoras a ser cautelosas con este tipo de tratamientos estéticos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:50 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:28 AM.