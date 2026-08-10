Christian Nodal tiene 21 días para defender la marca “El Forajido” ante el IMPI

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) notificó el 16 de julio a los representantes de Christian Nodal que su solicitud de registro de la marca “El Forajido” enfrenta tres antecedentes similares. El organismo fijó como fecha límite el mes de septiembre para que el cantante presente los argumentos y pruebas que demuestren la distintividad de su marca; de lo contrario, el trámite será declarado abandonado.
El expediente 3606840, presentado el 22 de abril de 2026, buscaba proteger “El Forajido” para servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales (Clase 41). En el mismo periodo, Nodal presentó siete solicitudes adicionales bajo el mismo nombre, que incluyen conciertos, grabación y difusión de música, venta de boletos, publicidad, ropa, productos impresos y telecomunicaciones.
La controversia se enmarca en una disputa más amplia sobre la titularidad del propio nombre artístico del cantante. La marca “Christian Nodal” fue registrada en 2016 por su padre, Jaime González, a través de la empresa JG Music, y renovada en enero de 2026 por diez años más, sin el consentimiento del artista. Tanto el IMPI como el INDAUTOR constatan que el padre sigue siendo el titular al 100 %.
Ante la imposibilidad de usar legalmente su nombre, el cantante apostó por una nueva identidad: “El Forajido”. El proyecto ya había tomado forma con los EP Forajido 1 (2022) y Forajido 2 (2023). Sin embargo, el 15 de mayo, el grupo sinaloense Grupo Forajido presentó una oposición formal, argumentando que la adición del artículo “El” no basta para diferenciar ambas denominaciones, ya que operan en la misma clase de servicios.
El IMPI, además de la oposición del grupo, detectó por cuenta propia tres antecedentes que constituyen un “impedimento legal oponible”:
Si el cantante logra demostrar la singularidad de “El Forajido” y aporta pruebas de uso previo, podría conservar la marca y avanzar con su estrategia de independencia artística. De lo contrario, el registro quedará cancelado y deberá buscar otra vía para consolidar su nueva identidad.