Christian Nodal tiene 21 días para defender la marca “El Forajido” ante el IMPI

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) le otorga al cantante 21 días, hasta septiembre, para presentar argumentos y pruebas que le permitan conservar la marca “El Forajido”, tras detectar tres antecedentes similares que podrían impedir su registro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 05:55 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 08:37 AM.