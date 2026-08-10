Polémica en LCDLFM: Ese Pérez desata críticas por comentarios sobre la religión de Masad

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El equipo de relaciones públicas del concursante mexicano Ese Pérez publicó un mensaje de disculpa en redes sociales después de que sus comentarios sobre la religión del influencer saudí Masad Altamimi generaran una fuerte ola de críticas y acusaciones de xenofobia durante el segundo posicionamiento del reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/08/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 10/08/2026 09:09 AM.