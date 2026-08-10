Polémica en LCDLFM: Ese Pérez desata críticas por comentarios sobre la religión de Masad

La Casa de los Famosos México 2026 vivió su mayor controversia hasta la fecha cuando el concursante mexicano Ese Pérez dirigió a Masad Altamimi, influencer originario de Arabia Saudí, una serie de comentarios que fueron percibidos como xenófobos y ofensivos a la religión del participante árabe.
El incidente ocurrió el domingo 9 de agosto, durante el segundo posicionamiento del programa. Pérez cuestionó si la fe de Altamimi le impedía colaborar en las tareas de limpieza y organización de la casa, insinuando que su religión era un impedimento. La respuesta de Altamimi fue contundente: “Mi religión me permite limpiar toda la casa, tú nunca te despiertas en la mañana y me ves cocinar, nunca menciones otra vez mi religión. Insultas mi religión y mis creencias como con tu broma de la bomba”.
Ante la creciente indignación del público, el equipo de comunicación de Ese Pérez difundió en sus plataformas oficiales el siguiente comunicado: “Pedimos perdón de una vez por las mamad*s que pueda decir este vato en su posicionamiento, no nos funen porfa :( jajaja. Atentamente: Equipo de Ese Pérez, No Ese Pérez, él está encerrado”. La publicación, acompañada del pie de foto “Mañañer y equipo, gracias bye”, generó una avalancha de reacciones que denunciaron la falta de respeto hacia la diversidad religiosa y cultural.
Los comentarios de los internautas incluyeron expresiones como “Que se vaya a comer … con los de grupo firme para eso sirve”, “Demasiado tarde, funado ya está …”, “¡CON LA RELIGIÓN NUNCA ESTÚPIDO!”, “Funado YA ESTAAAAA”, “Es un nacazo” y “Las religiones se respetan, eso es algo que no se toca, me decepcionó el día de hoy”.
El conflicto no es aislado. En el primer día del reality, Pérez había hecho bromas que aludían a “bombas” en relación con Altamimi, y en otra conversación grupal afirmó: “Masad va a enseñarnos a hacer bombas”. Estas declaraciones fueron catalogadas como de mal gusto y alimentaron la percepción de xenofobia.
La actriz Cynthia Klitbo intervino para calmar la situación, diciendo: “Se calman. Habibi (Masad) no te pongas así, porque no te conviene que te vean agresivo”. Por su parte, la conductora del programa, Galilea Montijo, informó que el público había elegido el posicionamiento de Ese Pérez como el mejor de la noche, recomendando a los concursantes atender las preferencias de la audiencia.
El comunicado del equipo de Ese Pérez busca deslindar responsabilidades mientras el influencer permanece incomunicado dentro del reality, en medio de una de las polémicas más intensas de la cuarta temporada. El episodio reaviva el debate sobre los límites del entretenimiento en los realities y la responsabilidad de la producción frente a expresiones que vulneran la diversidad cultural y religiosa.